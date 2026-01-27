Milano 11:05
45.088 +0,31%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:06
10.188 +0,39%
Francoforte 11:05
24.916 -0,07%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 26/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 26/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio

Sessione moderatamente positiva quella del 26 gennaio, per il maggiore indice americano, che termina gli scambi in salita a 6.950,2.

Tecnicamente, l'S&P 500 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7.001,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 6.848. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7.154,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```