Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 26/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio
Sessione moderatamente positiva quella del 26 gennaio, per il maggiore indice americano, che termina gli scambi in salita a 6.950,2.
Tecnicamente, l'S&P 500 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7.001,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 6.848. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7.154,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)