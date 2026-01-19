Milano 17:35
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 16/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 16/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio

Appiattita la performance del maggiore indice americano, che porta a casa un modesto -0,06%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'S&P 500. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6.969,3. Primo supporto visto a 6.918,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 6.897,3.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
