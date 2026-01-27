New York: profondo rosso per Brown & Brown

(Teleborsa) - A picco il gruppo assicurativo
, che presenta un pessimo -6,81%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Brown & Brown
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le tendenza di medio periodo di Brown & Brown
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 75,89 USD. Supporto stimato a 72,81. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 78,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)