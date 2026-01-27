New York: senza freni Sysco

(Teleborsa) - Protagonista il distributore di prodotti all'industria alimentare alla ristorazione
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,30%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sysco
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sysco
rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 84,45 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 79,09. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 75,52.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)