Milano
13:21
45.653
-0,22%
Nasdaq
6-gen
25.640
0,00%
Dow Jones
6-gen
49.462
+0,99%
Londra
13:21
10.060
-0,62%
Francoforte
13:21
25.046
+0,62%
Mercoledì 7 Gennaio 2026, ore 13.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: senza freni l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: senza freni l'EURO STOXX Utilities
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
07 gennaio 2026 - 10.00
Giornata brillante per l'
indice Utilities dell'Area Euro
, che avanza a 530,93 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Utilities
Titoli e Indici
Euro Stoxx Utilities
+0,81%
Altre notizie
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Utilities
In evidenza l'EURO STOXX Utilities sul listino di Eurozona
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Utilities
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto