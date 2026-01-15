New York: senza freni Amphenol

produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica

S&P-500

Amphenol

Amphenol

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,57%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 156,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 151,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 162,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)