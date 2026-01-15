Milano 17:00
45.910 +0,58%
Nasdaq 17:00
25.724 +1,02%
Dow Jones 17:00
49.479 +0,67%
Londra 17:00
10.246 +0,60%
Francoforte 17:00
25.359 +0,29%

New York: senza freni Amphenol

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,57%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amphenol rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Amphenol rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 156,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 151,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 162,2.

