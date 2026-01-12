Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:23
25.824 +0,22%
Dow Jones 20:23
49.517 +0,03%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

New York: Seagate Technology in rally

Protagonista l'azienda americana attiva nel settore storage, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,64%.
