Milano 9-mar
44.025 -0,29%
Nasdaq 9-mar
24.967 +1,32%
Dow Jones 9-mar
47.741 +0,50%
Londra 9-mar
10.250 -0,34%
Francoforte 9-mar
23.409 -0,77%

Elevance Health in discesa a New York

Retrocede molto il leader americano delle assicurazioni sanitarie, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,36%.
