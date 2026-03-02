Milano 2-mar
Elevance Health scivola in fondo al mercato di New York

Si muove in perdita il leader americano delle assicurazioni sanitarie, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,87% sui valori precedenti.
