UK, FCA avvia valutazione su come l'AI impatta i servizi finanziari retail

(Teleborsa) - La Financial Conduct Authority (FCA), la corrispondente britannica della Consob, ha avviato una revisione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale (AI) avanzata su consumatori, mercati finanziari retail e autorità di regolamentazione.

"I rapidi progressi nelle forme di AI generativa, agentica ed emergente indicano che la prossima fase di cambiamento potrebbe essere profonda, con il potere di rimodellare i mercati, cambiare il modo in cui le aziende competono e il modo in cui i consumatori utilizzano i servizi finanziari al dettaglio", si legge in una nota dell'Autorità.

"L'AI sta già plasmando i servizi finanziari, ma i suoi effetti a lungo termine potrebbero essere di più ampia portata. Questa revisione esaminerà come gli usi emergenti dell'AI potrebbero influenzare consumatori, mercati e aziende, guardando al 2030 e oltre - ha commentato Sheldon Mills, Executive Director, Consumers and Competition presso al FCA - Adottando una prospettiva lungimirante, la revisione aiuterà la FCA a continuare a sostenere l'innovazione, promuovendo al contempo l'adozione sicura e affidabile dell'IA nei servizi finanziari al dettaglio".

La FCA sta raccogliendo opinioni su quattro temi correlati: come l'IA potrebbe evolversi in futuro, incluso lo sviluppo di sistemi più autonomi e agentici; xome questi sviluppi potrebbero influenzare i mercati e le imprese, compresi i cambiamenti nella concorrenza, nella struttura del mercato e nella competitività del Regno Unito; l'impatto sui consumatori, incluso il modo in cui i consumatori saranno influenzati dall'intelligenza artificiale, ma anche i mercati finanziari attraverso nuove aspettative; come le autorità di regolamentazione finanziaria potrebbero dover evolversi per continuare a garantire il buon funzionamento dei mercati finanziari al dettaglio.

Il feedback darà forma a una serie di raccomandazioni che saranno presentate al board della FCA nell'estate del 2026, indicando come la FCA può guidare e rispondere alla trasformazione guidata dall'intelligenza artificiale. Ciò culminerà in una pubblicazione esterna. La scadenza per i commenti è martedì 24 febbraio 2026.

(Foto: Joshua Mayo su Unsplash)
