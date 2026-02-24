ESMA sollecita a rispetto normativa su CFD in contesto di crescente offerta di futures perpetui

(Teleborsa) - L', l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha ricordato alle imprese il loro obbligo didelle misure di intervento sui prodottiesistenti.La posizione risponde all'aumento dell'offerta di derivati, spesso commercializzati come, che offrono un'come Bitcoin. "È probabile che questi strumenti finanziari rientrino nell'ambito di applicazione delle misure nazionali di intervento sui prodotti CFD esistenti, adottate dalle autorità nazionali competenti", sottolinea l'ESMA.Qualora questi derivati ??rientrino nella definizione di CFD, sono soggetti ai requisiti di intervento sui prodotti applicabili, tra cui, una chiusura del margine e una protezione dal saldo negativo, nonché il divieto di benefici monetari e non monetari.La dichiarazione ricorda inoltre alle imprese che: data la loro complessità, i; quando si forniscono servizi non assistiti, è necessario effettuare una valutazione di appropriatezza in conformità con i requisiti pertinenti per gli strumenti finanziari complessi; e le imprese dovrebbero adottare misure appropriate per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero derivare dall'offerta di questi prodotti.