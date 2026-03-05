Euronext continua a puntare sui derivati con il lancio di mini opzioni su ETF

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura europea del mercato dei capitali, haper cavalcare il ruolo crescente degli ETF nei portafogli degli investitori europei. Le nuove mini opzioni si basano sui seguenti ETF sottostanti: iShares AEX UCITS ETF (IE00B0M62Y33), iShares Core MSCI World UCITS ETF (IE00B4L5Y983), iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (IE00B53SZB19), Vanguard S&P500 ETF (IE00B3XXRP09).Negli ultimi anni, Euronext hafinanziari con prodotti pensati per gli investitori al dettaglio, tra cui opzioni giornaliere sull'indice CAC 40, che integrano le opzioni giornaliere ampiamente scambiate sull'indice AEX; mini opzioni su singole azioni; e mini futures sui principali titoli di Stato europei.Le quattro mini opzioni ETF hanno una, un decimo della dimensione di un contratto di opzione ETF standard, e sono denominate in euro. Diversi broker retail europei stanno supportando il lancio delle nuove mini opzioni ETF e le renderanno disponibili sulle loro piattaforme."Con il lancio delle mini opzioni ETF, Euronext dimostra ancora una volta la sua capacità di adattarsi ed espandere le sue soluzioni sul mercato dei derivati finanziari, rispondendo alle esigenze degli investitori locali e internazionali - ha detto- Dopo aver lanciato un ecosistema ETF completamente integrato in tutte le giurisdizioni europee, Euronext ETF Europe, a settembre 2025, continuiamo a sviluppare la nostra offerta di derivati finanziari, rendendo Euronext il partner ideale per gli investitori retail che desiderano utilizzare derivati finanziari per diversificare le proprie strategie di trading".