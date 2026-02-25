Milano 9:54
47.054 +0,86%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:54
10.765 +0,79%
25.036 +0,20%

Londra: amplia il rialzo HSBC Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Londra: amplia il rialzo HSBC Holdings
Brillante rialzo per la società di servizi bancari e finanziari, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,64%.
Condividi
```