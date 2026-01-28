Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 27/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio
Chiusura negativa per il Dow Jones 30, con un ribasso dello 0,83%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 49.276,1. Primo supporto visto a 48.867,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 48.730,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)