Milano 25-feb
47.170 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 0,00%
Francoforte 25-feb
25.176 0,00%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 25/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio

Moderatamente al rialzo la prestazione del Dow Jones 30, che chiude con una variazione percentuale dello 0,63%.

L'esame di breve periodo del Dow Jones 30 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49.804,1 e primo supporto individuato a 48.982,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 50.626.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
