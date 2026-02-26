Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 25/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio
Moderatamente al rialzo la prestazione del Dow Jones 30, che chiude con una variazione percentuale dello 0,63%.
L'esame di breve periodo del Dow Jones 30 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49.804,1 e primo supporto individuato a 48.982,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 50.626.
