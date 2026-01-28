Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio
Modesto guadagno per indice spagnolo, che avanza di poco a +0,7%.
Il quadro tecnico di breve periodo di IBEX 35 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 17.925,6. Rischio di discesa fino a 17.561 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 18.290,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)