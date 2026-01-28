Milano 27-gen
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 27/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio

Modesto guadagno per indice spagnolo, che avanza di poco a +0,7%.

Il quadro tecnico di breve periodo di IBEX 35 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 17.925,6. Rischio di discesa fino a 17.561 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 18.290,2.


