Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 3/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio
Seduta sostanzialmente invariata per indice spagnolo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.
L'esame di breve periodo di IBEX 35 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18.295,7 e primo supporto individuato a 17.766,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18.825,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)