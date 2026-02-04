Milano 9:54
46.677 +0,55%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 9:54
10.370 +0,53%
24.704 -0,31%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 3/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 3/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio

Seduta sostanzialmente invariata per indice spagnolo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.

L'esame di breve periodo di IBEX 35 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18.295,7 e primo supporto individuato a 17.766,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18.825,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```