Milano 27-gen
45.440 +1,09%
Nasdaq 27-gen
25.940 +0,88%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 27-gen
10.208 +0,58%
Francoforte 27-gen
24.894 -0,15%

Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,57% alle 03:50

Il Nikkei 225 scambia a 53.029,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,57% alle 03:50
Tokyo mostra una flessione dello 0,57% alle 03:50 e continua gli scambi a 53.029,97 punti.
Condividi
```