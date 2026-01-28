Milano 12:09
45.115 -0,72%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:09
10.159 -0,48%
Francoforte 12:09
24.840 -0,22%

Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo del 2,43%

L'Indice Hang Seng termina a 27.787,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo del 2,43%
Brilla Hong Kong, in aumento del 2,43%, chiude a 27.787,13 punti.
Condividi
```