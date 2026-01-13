Milano 9:11
45.704 -0,06%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:11
10.151 +0,11%
25.403 -0,01%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,01%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.877,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,01%
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +1,01%, terminando la sessione a 26.877,42 punti.
Condividi
```