Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:14
26.020 +0,31%
Dow Jones 18:14
49.066 +0,13%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,66%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 45.138,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,66%
Milano segna un mediocre calo dello 0,66%, terminando gli scambi a 45.138,73 punti.
Condividi
```