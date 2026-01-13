Milano 17:35
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,45%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 45.525,1 punti

Milano segna un mediocre calo dello 0,45%, terminando gli scambi a 45.525,1 punti.
