Milano 7-gen
45.559 0,00%
Nasdaq 7-gen
25.654 +0,06%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 7-gen
10.048 0,00%
Francoforte 7-gen
25.122 0,00%

Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,29%

Il FTSE MIB apre appena sotto la parità a 45.426,46 punti

Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, in flessione dello 0,29%, a quota 45.426,46 in apertura.
