Milano
17:35
45.800
-0,11%
Nasdaq
18:20
25.552
+0,02%
Dow Jones
18:20
49.426
-0,03%
Londra
17:35
10.235
-0,04%
Francoforte
17:35
25.297
-0,22%
Venerdì 16 Gennaio 2026, ore 18.37
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,22%
Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,22%
Il DAX archivia la giornata a 25.297,13 punti
In breve
,
Finanza
16 gennaio 2026 - 17.43
Francoforte segna un mediocre calo dello 0,22%, terminando gli scambi a 25.297,13 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Francoforte
(352)
Titoli e Indici
Germany DAX
-0,22%
