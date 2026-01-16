Milano 17:35
45.800 -0,11%
Nasdaq 18:20
25.552 +0,02%
Dow Jones 18:20
49.426 -0,03%
Londra 17:35
10.235 -0,04%
Francoforte 17:35
25.297 -0,22%

Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,22%

Il DAX archivia la giornata a 25.297,13 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Francoforte, in flessione dello 0,22%
Francoforte segna un mediocre calo dello 0,22%, terminando gli scambi a 25.297,13 punti.
Condividi
```