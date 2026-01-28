Milano
15:20
45.089
-0,77%
Nasdaq
27-gen
25.940
0,00%
Dow Jones
27-gen
49.003
-0,83%
Londra
15:20
10.165
-0,42%
Francoforte
15:20
24.775
-0,48%
Mercoledì 28 Gennaio 2026, ore 15.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Media
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Media
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
28 gennaio 2026 - 15.00
Perde terreno l'
indice del settore Media europeo
, che retrocede a 285,52 punti, ritracciando dello 0,92%.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Media
Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Media
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Media
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Media
Titoli e Indici
Euro Stoxx Media
-0,87%
Altre notizie
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Media
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Media
Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Media
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Media
Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Media
A Eurozona, forte ascesa per l'EURO STOXX Media
Guide
Criptovalute, stablecoin e Euro digitale: come orientarsi
Negli ultimi anni, il termine "valuta digitale" è diventato un contenitore in cui confluiscono strumenti in realtà molto diversi tra loro, spesso confusi nel dibattito pubblico.
leggi tutto