Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 18:14
25.542 +0,85%
Dow Jones 18:14
49.543 +0,95%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Media

Performance positiva per l'indice del settore Media europeo, che continua la giornata in aumento dell'1,46% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
