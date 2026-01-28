Milano 15:20
Eurozona: l'EURO STOXX Banks in forte discesa
Si abbattono le vendite sull'indice bancario europeo, che continua la giornata a 271,67 punti, in forte calo dell'1,57%.
