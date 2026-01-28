GOLD del 27/01/2026

Milano 27-gen
Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio

Protagonista il metallo giallo, che ha chiuso la seduta con un rialzo del 3,39%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'oro mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5.262,5. Rischio di eventuale correzione fino al target 5.018. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5.507.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
