Madrid: giornata depressa per Solaria
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che tratta con una perdita del 3,05%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Solaria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,13%, rispetto a +0,91% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


La tendenza di breve di Solaria è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,44 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
