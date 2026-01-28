Madrid: giornata depressa per Solaria

(Teleborsa) - Pressione sull'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che tratta con una perdita del 3,05%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Solaria
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,13%, rispetto a +0,91% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
La tendenza di breve di Solaria
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,44 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,65. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 19,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)