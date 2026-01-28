Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 20:51
26.058 +0,46%
Dow Jones 20:51
48.990 -0,03%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: netto calo registrato da Palantir Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Palantir Technologies
Ribasso per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che tratta in perdita del 3,84% sui valori precedenti.
Condividi
```