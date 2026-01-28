New York: scambi in forte rialzo per Seagate Technology

(Teleborsa) - Protagonista l'azienda americana attiva nel settore storage
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 15,50%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Seagate Technology
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +31,72%, rispetto a +4,5% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le implicazioni di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 449,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 399,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 499,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)