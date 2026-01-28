New York: si muove a passi da gigante AT&T

compagnia telefonica statunitense

(Teleborsa) - Protagonista la, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,98%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello dell'. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 23,59 USD. Prima resistenza a 24,47. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 23,04.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)