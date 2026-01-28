Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:19
26.029 +0,35%
Dow Jones 18:19
49.057 +0,11%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

New York: si muove a passi da gigante AT&T

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista la compagnia telefonica statunitense, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,98%.

Il trend di AT&T mostra un andamento in sintonia con quello dell'S&P-500. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario di AT&T si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 23,59 USD. Prima resistenza a 24,47. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 23,04.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
