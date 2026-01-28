New York: si muove a passi da gigante AT&T

(Teleborsa) - Protagonista la compagnia telefonica statunitense
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,98%.
Il trend di AT&T
mostra un andamento in sintonia con quello dell'S&P-500
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Analizzando lo scenario di AT&T
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 23,59 USD. Prima resistenza a 24,47. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 23,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)