Mercoledì 4 Febbraio 2026, ore 10.23
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: si muove a passi da gigante BFF Bank
Piazza Affari: si muove a passi da gigante BFF Bank
Migliori e peggiori
,
In breve
04 febbraio 2026 - 09.35
Rialzo per la
banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,20%.
Argomenti trattati
BFF
(20)
Titoli e Indici
Bff Bank
+4,30%
