Milano 10:07
46.650 +0,49%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 10:07
10.374 +0,58%
Francoforte 10:06
24.691 -0,36%

Piazza Affari: si muove a passi da gigante BFF Bank

Rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,20%.
