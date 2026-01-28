Milano 15:23
Parigi: andamento rialzista per Edenred

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'inventore del buono pasto ticket restaurant, con una variazione percentuale del 2,11%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Edenred rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 17,15 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 17,6. Il peggioramento di Edenred è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 16,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
