SILVER del 27/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio
Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 7,93%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'argento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 117,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 101,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 133,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)