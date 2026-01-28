SILVER del 27/01/2026

Milano 27-gen
(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio

Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 7,93%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'argento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 117,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 101,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 133,4.


