Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 28/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio
Seduta decisamente positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha terminato in rialzo dell'1,63%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 70,15. Rischio di eventuale correzione fino al target 65,82. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 74,48.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)