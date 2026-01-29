Milano 9:13
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 28/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio

Sottotono l'Eurostoxx 50, che chiude la seduta con un calo dell'1,02%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Eurostoxx 50. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5.974, con il supporto più immediato individuato in area 5.913. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5.892.


