Milano 11:05
45.088 +0,31%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:05
10.189 +0,39%
Francoforte 11:05
24.916 -0,07%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 26/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio

Sostanzialmente invariata la seduta per l'Eurostoxx 50, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 5.983. Rischio di eventuale correzione fino al target 5.908. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 6.058.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
