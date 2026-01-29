Milano 28-gen
45.139 -0,66%
Nasdaq 28-gen
26.023 +0,32%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 28-gen
10.154 -0,52%
Francoforte 28-gen
24.824 -0,28%

Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,45%

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 4.151,24 punti

Finanza
Modesto guadagno per l'indice della Borsa cinese, in progresso dello 0,45%, che esordisce a 4.151,24 punti.
