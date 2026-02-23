Milano 9:45
46.630 +0,34%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:45
10.663 -0,22%
25.113 -0,58%

Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,36%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 46.638,69 punti

In breve, Finanza
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,36%, che esordisce a 46.638,69 punti.
