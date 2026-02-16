Milano 17:20
45.486 +0,12%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 13-feb
49.501 +0,10%
Londra 17:20
10.469 +0,22%
Francoforte 17:20
24.797 -0,47%

Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,30%

Il DAX inizia le contrattazioni a 24.988,61 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,30%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,30%, che esordisce a 24.988,61 punti.
Condividi
```