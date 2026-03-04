Milano 11:33
45.069 +1,35%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:33
10.535 +0,49%
Francoforte 11:33
24.122 +1,39%

Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,47%

Il DAX inizia le contrattazioni a 23.901,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,47%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,47%, che esordisce a 23.901,32 punti.
Condividi
```