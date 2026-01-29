Milano 15:57
45.374 +0,52%
Nasdaq 15:57
25.793 -0,88%
Dow Jones 15:57
49.075 +0,12%
Londra 15:57
10.242 +0,86%
Francoforte 15:57
24.474 -1,41%

Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,16%)

Il Dow Jones apre a 48.938,27 punti

In breve, Finanza
L'indice dei principali titoli USA mostra un timido -0,16%, a quota 48.938,27 in apertura.
