Milano 16:38
45.548 +1,05%
Nasdaq 16:38
25.733 -0,58%
Dow Jones 16:38
48.854 -0,44%
Londra 16:38
10.213 +0,40%
Francoforte 16:37
24.562 +1,04%

Borsa: Senza direzione il Dow Jones (-0,16%)
L'indice dei principali titoli USA mostra un timido -0,16%, a quota 48.991,62 in apertura.
