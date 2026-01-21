Londra: andamento negativo per London Stock Exchange Group

Milano 10:47
(Teleborsa) - Sottotono la società che gestisce la Borsa di Londra, che passa di mano con un calo dell'1,98%.

La tendenza ad una settimana di London Stock Exchange Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di London Stock Exchange Group. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 89,05 sterline. Primo supporto visto a 87,45. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 86,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
