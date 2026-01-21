Londra: andamento negativo per London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Sottotono la società che gestisce la Borsa di Londra
, che passa di mano con un calo dell'1,98%.
La tendenza ad una settimana di London Stock Exchange Group
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di London Stock Exchange Group
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 89,05 sterline. Primo supporto visto a 87,45. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 86,89.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)