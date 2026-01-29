Milano 10:58
45.359 +0,49%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 10:58
10.197 +0,42%
Francoforte 10:58
24.536 -1,16%

Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Performance positiva per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata in aumento dell'1,39% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```