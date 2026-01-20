Milano 13:07
44.550 -1,43%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:07
10.085 -1,08%
Francoforte 13:07
24.565 -1,58%

Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Giornata da dimenticare per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che retrocede a 1.673,78 punti, ritracciando dell'1,57%.
Condividi
```