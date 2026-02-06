Milano 17:05
45.917 +0,21%
Nasdaq 17:05
24.863 +1,28%
Dow Jones 17:05
49.800 +1,82%
Londra 17:05
10.377 +0,65%
Francoforte 17:05
24.717 +0,92%

Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
Performance positiva per l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata in aumento dello 0,92% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
