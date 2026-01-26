Milano 17:28
In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro guadagna l'1,07% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 529,55 punti.
