Francoforte: in calo Nemetschek

(Teleborsa) - Composto ribasso per Nemetschek, in flessione dell'1,83% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nemetschek, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Nemetschek, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 73,62 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 77,72 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 72,08.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
